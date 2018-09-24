Vişne suyu lekesini çıkarmak için bunları yapın

KIYAFETTEN VİŞNE SUYU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kıyafete dökülen vişne suyu lekesini çıkarmak için kıyafetteki lekeli alanı bir kabın içerisine koyun.Bu kaba sıcak su doldurun. Bu işlem leke yeni oluştuktan sonra uygulanırsa, daha etkili olacaktır.

İşlemin ardından, sıcak su dolu kabın içerisine bulaşık deterjanı ve elma sirkesi ekleyin.

Elma sirkesi yardımı ile yoğun bir kıvama getirdiğiniz deterjanı lekeli bölgeye uygulayın.

Daha sonra yirmi dakika bekletin.

Bu işlemin ardından kısa programda çamaşır makinesinde lekeli kıyafeti yıkayın.

Yıkama işleminden sonra leke büyük ihtimalle çıkacaktır.

KOLTUKTAN VİŞNE SUYU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Vişne suyu tat bakımından ne kadar güzel olsa da “Her güzel şeyin bir kusuru vardır.” deyimindeki gibi vişne suyunun da kusuru çok kolay bir şekilde leke oluşturabilmesidir. Bu içecek koltuğunuza döküldüyse, sizi çok zor bir temizleme işlemi bekliyor. Ama gözünüz korkmasın . Sonuçta bu işlemleri uyguladığınızda koltuğunuzdaki vişne suyu lekesinden kurtulabilceksiniz. İşte o yöntem:

Vişne suyu koltuğunuza döküldüğü anda lekeye müdahalede bulunun. Aksi taktirde vişne lekesi koltuğunuzda kalıcı bir lekeye sebep olabilir.

Hemen lekeli alana sıcak su ile müdahale edin. Bu işlem koltuktaki vişne lekesini yumuşatarak daha kolay çıkmasını sağlayacaktır. Ardından lekeli bölgeye pudra, havlu kağıt ve tuz uygulayın.

Daha sonra lekeli bölgeye kolanya veya limon suyu dökün.

Bu işlemden sonra da süpürge makinesi veya bez yardımı ile limon suyunu veya kolonyayı lekeli alandan çektirin.

İşleme leke koltuktan çıkana kadar devam edin.

HALIDAN VİŞNE SUYU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Vişne suyu lekesini halıdan çıkarmak için bir tutam pamuğa ispirto sürün. İspirtolu pamuğu lekeli alana tampon edin. Bu işlemden sonra lekeli alanın üzerine bir bardak süt dökün. Sütü bir gece lekeli alanın üzerinde bekletin.

Beklemenin ardından elma sirkesi, limon kolonyası ve deterjan içeren üçlü bir karışım hazırlayın. Bu karışımı lekeli alana sünger yardımı ile uygulayın.

Bu işlemleri yaparken, gereğinden fazla güç uygulamak halı elyaflarına zarar verebileceğinden dolayı çok sert bir şekilde ovalamamak gerekiyor.

Karışımı uyguladıktan sonra elma sirkeli su ile halının lekeli bölgesini durulayın.

Durulanan halı açık havada güneşlendirin ve halının kuruması bekleyin. Kuruyan halı üzerinde hala vişne suyu lekesi varsa geriye yapılabilecek son işlem halınızı bir halı temizleme firmasına teslim etmek.

KURUMUŞ VİŞNE SUYU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Bu yöntemi sadece beyaz renkli kıyafet, koltuk ve halı gibi ürünlerde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu yöntemi uygulamak için günümüzde bakkallar dahil her yerde satılan ağartıcı içerikli deterjanları kullanabilirsiniz.