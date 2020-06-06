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Aktüel

Vişke beldesini ele geçiren Libya ordusu, Sirte kentine ilerliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:46:11 -
Vişke beldesini ele geçiren Libya ordusu, Sirte kentine ilerliyor

ANKARA (AA) - Libya ordusu, Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtararak bölgede kontrolü sağladığını duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi yetkilisi Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal, AA'ya yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin, Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtararak başkentin yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerlediğini kaydetti.

Tuğgeneral Beytülmal, ordu birliklerinin Sirte'ye 95 km uzaklıktaki Buveyrat el-Hasvan bölgesine ulaştığını aktardı.

Öte yandan, Ortak Operasyon Dairesi, Vişke'ye yönelik operasyonlar kapsamında Hafter milislerine ait "Grad" füze bataryaları yüklü araçları hedef aldığını açıkladı.

Libya Ordusu bugün, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

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