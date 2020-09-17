Virüsün doğal olup olmadığı tartışılırken tekrar gündeme geldi! Doğa bilimci Serdar Kılıç’tan ders niteliğinde sözler

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs vaka sayılarını arttırdı. Türkiye’de de vaka sayıları artması üzerine tedbirler kapsamında yeni genelgeler yayınlandı.

Valilikler yeni genelgelere göre vaka sayısını azaltmak için denetimler yapıyor. Koronavirüsün nasıl ortaya çıktığı, nasıl yayıldığına dair vatandaşlar araştırma yaparken, aylar öncesindeki önemli videolar ve önemli açıklamalar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bazı uzmanlar koronavirüs salgınının yeni dünya düzeni oluşturmak için biyolojik silah olduğunu öne sürerken, bazı uzmanlar da tabiatın insanlara ders verdiği görüşünde.

Doğanın kirletilmesi, insanların yeryüzündeki kaynakları bilinçsiz tüketmesi koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkardığı şeklinde yorumlar gündeme geldi.

Özellikle doğacılar ve sporcuların, tıp uzmanlarının yanında yorumları merak edildi. Aylar öncesinde koronavirüse ilişkin yayınlanan bir video dikkat çekti.

TRT’de yayınlanan Doğadaki İnsan programıyla bilinen Türk motivasyon konuşmacısı, eğitmen ve doğa bilimci Serdar Kılıç’ın koronavirüs hakkındaki müthiş yorumu tekrar gündeme geldi.

Youtube başta olmak üzere, diğer sosyal medya kanallarında yayınlanan videoda Serdar Kılıç, canlıların doğadaki döngüsünden bahsederken, insanların bu döngüden artık uzaklaştığına vurgu yaptı.

Serdar Kılıç şu ifadeleri kullandı:

Artık çok hızlı yaşıyoruz. Frene basma zamanı geldi. Bunu bize illa ki bir hastalığın mı söylemesi gerekiyordu? Bizi öldürecek diye korktuğumuz hastalık mı bu yaşam içine sürükleyecekti? Tabiatla insan ilişkisi sağlam bir şekilde tekrar kurulmalı. Dedelerimiz, atalarımız böyle yaşadı. Babaannelerimiz böyle yaşadı. Tabiat bize diyor ki size öyle bir tokat vurdum bu tokat sizi akıllandıracak.