Virüsten korunurken ‘uyku’yu unuttuk

Günlük hayattan çalışma düzeni ve sosyal etkileşime kadar birçok konuda yaşamı olumsuz etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını, “uyku” şikayetlerini de artırdı. Evde kalınan bu süreçte, artan kaygının da etkisiyle geceyi ayakta geçirenlere, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Yasemin Meral Öğütçü’den tavsiyeler geldi.

İEÜ Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Meral Öğütçü, son dönemde uyku düzensizliklerinin arttığını gözlemlediğini söyledi. Kaygının uyku problemini tetiklediğine dikkat çeken Dr. Öğütçü, “İnsanlar, kaygılı olsalar bile gün içerisinde birtakım işlerle uğraşarak bunu geçiştirebiliyor. Ancak akşam saatlerinde kendimizle baş başa kaldığımızda olumsuz düşüncelerimiz uykuyu etkileyebiliyor. Unutulmamalı ki, uyku problemleri ile baş etmek mümkün. Çoğu kişinin günlük rutini değişti, ertesi gün işe gitmek zorunda olmayanlar daha geç yatıp kalkıyor. Uyku problemleri, zihinsel ve psikolojik olarak da bizi olumsuz etkileyebiliyor, konsantrasyon problemi ve yorgunluğa neden olabiliyor. Mutlaka uyku düzeni oluşturun. Aynı saatte yatıp kalkmaya özen gösterin. Yatakta televizyon izlemekten, bilgisayar ve cep telefonu kullanmaktan kaçının. Eğer uyuyamıyorsanız da yataktan kalkıp tekrar uykunuz geldiğinde yatağa dönün. Yatak ile uykusuzluk arasındaki ilişkiyi pekiştirmeyin” dedi.

“Çok uyumak, iyi dinlenmek anlamına gelmez”

Her şeyden önce uyku düzeni oluşturulması gerektiğini ifade eden Dr. Öğütçü, “Uyumakta zorlanan kişiler, bir düzen içerisinde aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen göstermeli. Geç yatılsa bile, normal saatte kalkmaya dikkat edilmeli. Çok uyumak, iyi dinlenmek anlamına gelmiyor. Eğer uyuyamıyorsanız, yatakta vakit geçirmeyin. Çünkü bu durum, yatak ile uykusuzluk ilişkisinin pekişmesine yol açabilir. Yatakta video ya da televizyon izlemek, telefonla oynamak doğru değil. Yatak, sadece uyumak içindir. Yatakta çalışanlar da var ancak bu alışkanlıktan vazgeçilmeli” diye konuştu.

“Beslenmeye dikkat edilmeli”

Dr. Yasemin Meral Öğütçü, şöyle devam etti: “Uyumadan önce ağır yemekler yemeyin. Sigara içmemeye, alkol ya da kafein içerikli içecekler almamaya özen gösterin. Aç yatmak da uykuya dalmayı etkileyebilir. Uyumadan önce bitki çayı veya ballı süt içilebilir. Saat 18.00’den sonra ağır fiziksel aktivitelerden, kardiyo içerikli sporlardan uzak durulmalı. Yattığınız ortam fazla sıcak olmamalı. Kendimizi rahat hissetmeliyiz. Yatmadan önce odayı havalandırmak iyi gelecektir. Sabah kalkınca gün ışığı almak da psikolojimizi olumlu etkiler ve uyku düzeni kurmamıza yardımcı olur.”