Virüs tedbirleri en güzel camilerde uygulandı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda bu yılın temasının ‘Cami ve İlim’ olarak belirlendiğini belirten Maşalı, camilerin hem ibadet mekanı hem de ilim ve irfan yuvaları olduğunu vurgulayarak “İlim Allah’ı tanımaktır. Allah’ı tanımayan bir insanın alimliğinden ya da bilgi sahibi olmasından bahsetmek mümkün değildir” dedi. Din görevliliğinin bir gönül faaliyeti olduğuna da işaret eden Maşalı, şunları kaydetti: "Ülkemizin en ücra köşesinde bu arkadaşlarımız, devletin sesidir. Vefa Sosyal Destek Grupları'nda da en ön safta görev aldılar. Filyasyon ekiplerine çok ciddi anlamda katkı sunuyor."



Salgın döneminde camilerin de çok başarılı sınav verdiğini, temizliğe ve hijyene çok dikkat ettiklerini aktaran Maşalı, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal mesafeyi sağlama noktasında da bütün camilerimizde işaretleme yaptık. Vatandaşlarımız kendi seccadesiyle geliyor. Olmayana tek kullanımlık seccadeler dağıtıyoruz. Camilerimiz, koronavirüs önlemlerinin en güzel uygulandığı yerdir."



Salgından dolayı yaz Kur’an kursunda yüz yüze eğitim yapılamadığını da belirten Maşalı, "Önceki yıllarla kıyaslandığında yaz Kur’an kurslarımızda rakamlar düştü. Ama bu yaz 12 bin erkek, 12 bin kız çocuğumuza online ders verme imkanı bulduk. Bunun ötesinde Diyanet TV yaz kurslarını ekrana taşıdı" dedi.