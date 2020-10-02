  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Virüs tedbirleri en güzel camilerde uygulandı
Gündem

Virüs tedbirleri en güzel camilerde uygulandı

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, koronavirüs önlemlerinin en güzel uygulandığı yerin camiler olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:11:00 -
Virüs tedbirleri en güzel camilerde uygulandı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda bu yılın temasının ‘Cami ve İlim’ olarak belirlendiğini belirten Maşalı, camilerin hem ibadet mekanı hem de ilim ve irfan yuvaları olduğunu vurgulayarak “İlim Allah’ı tanımaktır. Allah’ı tanımayan bir insanın alimliğinden ya da bilgi sahibi olmasından bahsetmek mümkün değildir” dedi. Din görevliliğinin bir gönül faaliyeti olduğuna da işaret eden Maşalı, şunları kaydetti: "Ülkemizin en ücra köşesinde bu arkadaşlarımız, devletin sesidir. Vefa Sosyal Destek Grupları'nda da en ön safta görev aldılar. Filyasyon ekiplerine çok ciddi anlamda katkı sunuyor."

Salgın döneminde camilerin de çok başarılı sınav verdiğini, temizliğe ve hijyene çok dikkat ettiklerini aktaran Maşalı, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal mesafeyi sağlama noktasında da bütün camilerimizde işaretleme yaptık. Vatandaşlarımız kendi seccadesiyle geliyor. Olmayana tek kullanımlık seccadeler dağıtıyoruz. Camilerimiz, koronavirüs önlemlerinin en güzel uygulandığı yerdir."

Salgından dolayı yaz Kur’an kursunda yüz yüze eğitim yapılamadığını da belirten Maşalı, "Önceki yıllarla kıyaslandığında yaz Kur’an kurslarımızda rakamlar düştü. Ama bu yaz 12 bin erkek, 12 bin kız çocuğumuza online ders verme imkanı bulduk. Bunun ötesinde Diyanet TV yaz kurslarını ekrana taşıdı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı
Dünya

Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı

Koronavirüs pandemisinde Türkiye'nin yaptığı yardımlar nedeniyle 'minnet' açıklamaları yapan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya,..
FETÖ köpekleri Ermenistan'a itlik yapıyor
Gündem

FETÖ köpekleri Ermenistan'a itlik yapıyor

Terör örgütü FETÖ ve itleri Türkiye düşmanlığında yine sınır tanımadı. FETÖ üyeleri Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı haksız saldırıda bulund..
'Tecavüzler ülkesi' karıştı! Hedefte 'Dokunulmaz'lar var
Dünya

'Tecavüzler ülkesi' karıştı! Hedefte 'Dokunulmaz'lar var

"Tecavüzler ülkesi" olarak tanımlanan Hindistan'da kast sisteminin dışında ve altında kabul edilen Dalit (Dokunulmaz) topluluğundan aynı gün..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay