Virüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, bebeği yaşama tutundu

Uşak’ta bir süredir korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 23 yaşındaki 8 aylık hamile kadının bebeği sezeryanla alınırken, genç kadın doğumdan bir süre sonra ise hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre il merkezine bağlı İlyaslı köyünde ikamet eden M.S. (23) adlı kadın, korona virüs (Covid-19) şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan korona virüs testi sonucu pozitif çıkan 8 aylık hamile genç kadın, tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden kadının tedavisi esnasında sezeryanla doğumu gerçekleştirildi.

Doğumun ardından tedavisine bir süre daha devam edilen genç kadın 24 günün sonunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının bebeğinin ise sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre kuvözde tutulacağı öğrenildi.