Virüs salgını, Kur’an aşkına engel olamadı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Çad uyruklu Taıssır Mahamat Younous adlı kadın, Denizciler Kız Kur’an Kursunda korona virüs salgını sürecindeki bölümü uzaktan eğitimle olmak üzere, 2 yıllık hafızlık eğitimini tamamlayarak hafız oldu.

Bozyazı Müftüsü Sebahattin Turan, Kur’an aşkının engel tanımadığını, azminin sonucunda hafızlık eğitimini başarı ile tamamlayarak hafız olan Taıssır Mahamat Younous’u kutladığını söyledi. Turan, Younous’un 2018 yılı Kasım ayında Bozyazı Müftülüğü Denizciler Kız Kur’an Kursuna Bozyazı ve Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş aracılığıyla geldiğini ve bir ayda hafızlık hazırlık eğitimini tamamlayıp hafızlık eğitimine başladığını, iki yılda ise eğitimini korona virüs salgınına rağmen uzaktan eğitim ile başarılı bir şekilde tamamlayıp hafız olduğunu belirtti.

Turan, "Kursa kaydı yapılan öğrencimiz, kursumuza kısa sürede uyum sağladı. Her türlü imkanın bulunduğu ve nezih bir ortamda kurs hocalarımızın rehberliğinde hafızlık eğitimini sürdürdü. Covid-19 salgını sebebiyle örgün eğitimden uzaktan eğitime geçtiğimiz süre içerisinde de derslerini düzenli vererek hafızlık eğimini tamamladı" dedi.

Denizciler Kız Kur’an Kursunun köklü bir eğitim kurumu olduğunu ifade eden Turan, "Böyle bir güzelliğe ev sahibi olmaktan da ayrıca mutluyuz. Öğrencimizi tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize güvenerek onu buraya gönderen ailesine ve Ziraat Odası Başkanımız Ahmet Şeref Gümüş’e çok teşekkür ediyorum. Öğrencimizi tebrik ediyor dünyanın her yerindeki kardeşlerimize örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.