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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin ailelerine yapılan ödemede “15 milyon TL’nin kayıp olduğu” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 16:49:00 -
Virüs medyasının bir haberi daha fos çıktı

 YENİ AKİT  ANKARA 

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden kahramanların ailelerine yapılan ödemelerde “15 milyon TL’nin kayıp olduğu” iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, açıklama yaptı.

Açıklamada “Söz konusu haberlerde yer alan 15 milyon TL’nin kayıp olduğu ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın harcamalarının vakıf kaynaklarından karşılandığı iddiaları tamamen asılsızdır. Vakıf kaynakları yalnızca şehit yakınları ve gaziler yararına kullanılmakta, vakıf yöneticileri ve mütevelli heyet üyelerine hiçbir şekilde huzur hakkı veya başka bir ad altında ücret ödemesi yapılmamaktadır. 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’nda toplanan bağışlardan 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine hak sahibi başına 1.500 TL ve dini bayramlarda 1.100 TL olmak üzere 13.08.2021 itibarıyla 69.124.800 TL ödeme yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından alınan 26/05/2017 tarihli ve 19395 sayılı yazı ile 25/11/2020 tarihli ve E-129504 sayılı yazıda “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında 15 Temmuz şehit yakınlarının konut ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bağışçı firmalar ile İdaremizin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda İdaremizce, muhtelif projelerde inşa edilen konutlardan, 15 Temmuz şehit yakınlarına konut tahsis işlemleri gerçekleştirilmiştir” denilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden 251 şehidimizden konutu henüz teslim edilmemiş 10 şehit yakınına konutları için 4.212.242 TL TOKİ hesabına havale edilmiştir. 15 Temmuz şehit yakınlarına konut verilmek üzere TOKİ hesabına bağışçılar tarafından gönderilecekken; sehven 15 Temmuz Bağış Kampanyası hesabına gönderilen 9.200.000 TL TOKİ’ye havale edilmiştir. 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul-Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısı mağdurlarına, Beşiktaş patlaması mağdurları için düzenlenen bağış kampanyasından 1.490.400 TL destek ödemesi yapılmıştır. Vakıf merkezinin kirası, personeli ve cari harcamaları için vakfın kurulduğu günden bu yana toplam 318.428 TL ödenmiştir. Sonuç olarak, 15 Temmuz şehit yakınlarına aylık yapılan ödemelere ek olarak 15.221.071 TL vakıf kaynaklarından şehit yakınları ve gaziler yararına ödeme yapılmıştır. Ayrıca, söz konusu haberlerde, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın ABD’ye gidiş masraflarının vakıf tarafından karşılanıp karşılanmadığı sorusu gündeme getirilmiştir. 15 Temmuz şehidi Necati Sayın’ın kızı ve 15 Temmuz şehidi Fazıl Gürs’ün eşi olan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, ABD’deki New York Başkonsolosluğumuzun davetlisi olarak 15 Temmuz anma etkinliklerine katılmış ve tüm masrafları Başkonsolosluk tarafından karşılanmıştır” ifadelerini kullandı.

İşte PKK sevici Birgün'ün o fos haberi:

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