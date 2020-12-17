Virüs korkusu aşı karşıtlarını yendi

Göksel Çağlav Ankara

Aşı karşıtlarının ortaya attığı, “Çin malı aşının etkisi de kalitesi de yoktur”, “Aşı içerisinde mikro çip olabilir” gibi bilimsel olmayan iddialar vatandaşların bir kesiminde endişe yarattı. Ancak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, tüm aşıların testlerinin tamamlanmasının ardından onay verilerek yapılacağını duyurdu. Ünlü isimlerle birlikte bir çok doktor da aşılara güvendiğini ve ilk önce yaptıracaklarını söyledi. Tartışmalar devam ederken gazetemiz Akit’e konu ile ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, grip aşısı üzerinden örnek vererek, “2018 yıllarında, 2019 yıllarında Türkiye’ye 1,5 milyon doz geliyordu. Ortalama 1,5 milyon dozu sağlık çalışanları, grip aşısının önemini bilen ve hekimleri tarafından önerilen kişiler yaptırıyordu. Ama son dönemde grip aşısı gelmeden 10 milyona yakın talebin olduğu ortaya çıktı. Bu 10 milyon aşı demek, artık aşı karşıtlığının yönlendirmesinden insanların çıktığını, virüs ve salgına karşı bir korkunun geliştiğini gösteriyor. Bu da demek oluyor ki koronavirüs korkusu aşı karşıtlığını yendi” ifadelerini kullandı.