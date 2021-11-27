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Sağlık Virüs ilacının etkisi sanılandan daha düşük çıktı
Sağlık

Virüs ilacının etkisi sanılandan daha düşük çıktı

Amerikan ilaç firması Merck'ün Coronavirüs için geliştirdiği ilacın etkisi "sanılandan daha düşük" çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 08:54:00 - 2021-11-27 08:56:26
Virüs ilacının etkisi sanılandan daha düşük çıktı

İlk sonuçlarda ölüm riskini yüzde 50 azalttığı açıklanan ilacın, yüzde 30 etkili olduğu tespit edildi.

Merck ilaca dair son verileri açıkladı. Bin 400 hastadan elde edilen verilere göre, ilaç hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 30 oranında azalttı.

Firma geçtiğimiz ay 775 hastadan alınan verilere göre ilacın yüzde 50 etkili olduğunu duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere ilaca onay veren ilk ülke olmuştu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA ise onay tavsiyesi için Salı günü toplanacak.

 

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