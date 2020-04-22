Virüs, düzensiz göçü en düşük seviyeye indirdi

Koronavirüs vakası dünyada 2,5 milyona yaklaşırken salgının Avrupa ülkelerinde hızla artış göstermesi, Avrupa’ya köprü niteliğinde bulunması itibariyle transit güzergâh olarak kullanılan Türkiye’ye düzensiz göçü, önceki yıllara oranla en düşük seviyelere geriletti.

Özellikle Suriye’de iç savaşın başlaması DAEŞ ve YPG/PKK terör örgütlerinin Suriye’yi işgal etme girişimlerinin ardından evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin Türkiye’ye düzensiz göçü yüz binler, hatta milyonlarla anılmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırlarımızı tehdit eden terör örgütleri DAEŞ ve YPG/PKK’ya karşı düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi sınır ötesi harekatlar, bölge halkının güvenliğinin sağlanmasıyla düzensiz göç sayısını düşürdü. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2018 yılında 3 milyon 623 bin 192’ye ulaşan Suriyelilerin sayısı, sınır ötesi operasyonlar sayesinde 2019 yılında 3 milyon 576 bin 370’e geriledi. Ancak bu rakam düzensiz göç grafiklerinde diğer ülkelerden göçün hızını kesmedi. Özellikle Afganistanlı göçmenlerin artışıyla 2019 yılında zirve yaparak ülkemizde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 454 bin 662’ye yükseldi.

Güzel havalara rağmen

Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmen rakamlarında, koronavirüsün ortaya çıkmasıyla büyük düşüş yaşandı. Göç İdaresi’nin son verilerine göre, 2020 yılının ilk 4 ayında havaların düzelmesine rağmen düşüşün devam etti. Ocak ayında 19 bin 713 olan düzensiz göç sayısı şubat ayında 18 bin 304’e düşerken, mart ayında 27 bin 253’e yükseldi. Koronavirüsün etkilerinin Avrupa ülkelerinde zirve yapması nedeniyle nisan ayında bu rakam 19 bin 642’ye geriledi. Önceki yıllara göre göçmen kaçakçılığında da azalma yaşanırken ilk 4 ayda bin 350 göçmen kaçakçısı yakalandı.