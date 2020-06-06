Virüs bulaştıran 25 kişiye 85 bin TL ceza

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde nişan merasiminin ardından 45 kişide görülen korona virüsle ilgili 25 kişiye 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı bin 600 nüfuslu Hüyüklü Mahallesi’nde, iki aile arasında 27 Nisan’da gerçekleştirilen nişan töreninin ardından nişana katılanlardan birinin rahatsızlanarak gittiği Afşin Devlet Hastanesi’nde yapılan yeni tip korona virüs testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla 8 Mayıs’ta Hüyüklü Mahallesi’ni 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde de ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi’nde 12 evi karantina altına alındı.

22 Mayıs’ta karantina tedbirleri kaldırılan Hüyüklü Mahallesi’nde 24 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180’işer liradan 76 bin 320 lira, S.D. isimli bir kişiye de nişana katılmasının yanında nişana yolcu taşıma ve karantinayı ihlal etmekten 9 bin 540 lira olmak üzere toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.