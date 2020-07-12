  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Virüs böyle de geçebilir! Bakan Koca’dan fotoğraflı uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaşarak salgına karşı uyarıda bulundu. Koca, "Üç arkadaş, koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:13:00 -
Virüs böyle de geçebilir! Bakan Koca’dan fotoğraflı uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan salgına karşı fotoğraflı uyarı geldi.

Koca, Twitter hesabından sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, arka tarafta bulunan 2 kişinin maskelerini düzgün taktıkları gözlenirken, öndeki 3 arkadaşın ise maskelerini çene altında taşıdıklarını görüldü.

Bakan Koca, bu fotoğrafa ilişkin, "Bu karede, salgına karşı ön planda 5 kişiyiz. Üç arkadaş, koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın ilk koronavirüs aşısında sonuçlar belli oldu
Dünyanın ilk koronavirüs aşısında sonuçlar belli oldu

Korona Virüs

Dünyanın ilk koronavirüs aşısında sonuçlar belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı