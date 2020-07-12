Virüs böyle de geçebilir! Bakan Koca’dan fotoğraflı uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaşarak salgına karşı uyarıda bulundu. Koca, "Üç arkadaş, koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan salgına karşı fotoğraflı uyarı geldi.
Koca, Twitter hesabından sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, arka tarafta bulunan 2 kişinin maskelerini düzgün taktıkları gözlenirken, öndeki 3 arkadaşın ise maskelerini çene altında taşıdıklarını görüldü.
Bakan Koca, bu fotoğrafa ilişkin, "Bu karede, salgına karşı ön planda 5 kişiyiz. Üç arkadaş, koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar" değerlendirmesinde bulundu.