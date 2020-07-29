Ticari Uzay yolculuğu şirketi olan Virgin Galactic turist uzay aracının iç kabinini tanıttı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte canlı kanlı tanıtım yapılmasada, sanaltur ile uzay aracının iç kısmı görüntülendi.

97 km yüksekliğe ulaşılınca açılacak 12 dairesel pencere bulunuyor

Araç 97 km yüksekliğe ulaşınca 12 dairesel pencereyi açacak. Ayrıca uçağın önünde 5 pencere daha bulunuyor.

Koltukları aliminyum ve karbon-fiberden yapılacak

Aracın iç mekan koltuklarında beyaz ve deniz mavisi renkli koltuklar kullanılacak ve bu koltukların temel yapı malzemesi Aliminyum ve Karbon-fiber olacak.

Virgin Galactic Baş Uzay Görevlisi George Whitesides, yolcuların kabin içinde yüksek irtifalarda kemerlerini çözebilecek bir sistemin de bulunacağını açıkladı. Turistik uzay gezilerinin fiyatları hakkında da açıklama yapan George Whitesides, uzay gezisi fiyatının 250bin dolardan daha fazla olacağını söyledi.