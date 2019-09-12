Viranşehir’de kilitli parke çalışmaları sürüyor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçe merkezindeki mahallelerde kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçe merkezindeki mahallelerde kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçe merkezindeki mahallelerde kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor.Gölbaşı Mahallesi’ndeki alt yapısı belediye ekipleri tarafındangözden geçirildikten sonra kilitli parke çalışmaları başlandı. Viranşehir’in farklı noktalarında uygulamalarını sürdüren Büyükşehir ŞUSKİ ekipleri ise, ana kolektör kanalizasyon çalışmalarını devam ediyor.

Mahalle sakinleri de yapılan kilitli parke çalışmalarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye ekibine teşekkürlerini sundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.