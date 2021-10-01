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Gündem Viranşehir’de güpegündüz kuyumcu dükkanını soydular
Gündem

Viranşehir’de güpegündüz kuyumcu dükkanını soydular

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, öğlen saatlerinde kuyumcu dükkanına yapılan soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 21:29:00 -
Viranşehir’de güpegündüz kuyumcu dükkanını soydular

Olay, Viranşehir ilçesinin Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde kuyumcu dükkânında oturan Ahmet Ekinci, hırsızın birden içeriye elinde silahla girmesiyle şok yaşadı.

Ekinci ile hırsız arasında kısa süreli arbede yaşandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın elindeki silahtan çekinen Ekinci, bir süre sonra ellerini yukarıya kaldırarak hırsıza sakin olmasını söyledi.

Hırsızlık anında içeriye giren bir kadın müşteriyi de içeride alıkoyan hırsız, dükkan sahibi Ekinci’den bir poşetin içerisine altınları doldurmasını istedi. Hırsızın silahı kendisine doğrulttuğu anlarda Ekinci, 300 bin lira değerindeki altını poşete koydu. Altınların doldurulduğu poşeti alan hırsız kayıplara karıştı. Hırsızın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. 

 

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