Viranşehir’de camiler cuma namazı için hazırlandı

Viranşehir Belediyesi, cuma namazı için camilerde temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçede, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan camiler, cuma namazına hazırlanıyor. Camilerin ibadete açılma kararının ardından Viranşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan tüm camilerde temizlik ve yıkama çalışmalarına başladı.

Hürriyet Mahallesinde bulunan Haci İbrahim Güneş Camisi’nde Temizlik İşleri Müdürü Hıdır Çakar gözetiminde başlatılan temizlik çalışması, diğer tüm camilerle devam etti. Viranşehir Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri de, çalışmalar kapsamında cami ve okul bahçelerinde ot biçme çalışması gerçekleştirdi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yaptığı açıklamada, dezenfekte ve temizlik çalışmalarına kentin tüm camilerinde başladıklarını söyledi. Cuma namazı için hazırlanan camilerin yıkanıp temizlendiğini anlatan Ekinci, sadece camilerde değil, daha önce alınan kararla cuma namazının kılınacağı, okullarda, kapalı halı sahaları ve semt pazarlarında aynı çalışmanın yapıldığını belirtti.