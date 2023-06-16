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Yerel Virajı alamayan özel güvenlik aracı kaza yaptı
Yerel

Virajı alamayan özel güvenlik aracı kaza yaptı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 11:15:00 -
Virajı alamayan özel güvenlik aracı kaza yaptı

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda seyreden özel güvenlik aracı şarampole devrildi.

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda seyreden özel güvenlik aracı şarampole devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde Üçkuyu Araştırma Kavşağı civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen özel bir şirkete ait özel güvenlik aracı, sürücüsünün virajı alamayarak şarampole devrildiği belirtildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken sürücü kendi imkanlarıyla yan yatan araçtan çıktı.

Aracın kaldırılması için çekici çağrıldı. (İLKHA)
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