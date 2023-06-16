Virajı alamayan özel güvenlik aracı kaza yaptı
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda seyreden özel güvenlik aracı şarampole devrildi.
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda seyreden özel güvenlik aracı şarampole devrildi.
Kaza, sabah saatlerinde Üçkuyu Araştırma Kavşağı civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen özel bir şirkete ait özel güvenlik aracı, sürücüsünün virajı alamayarak şarampole devrildiği belirtildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken sürücü kendi imkanlarıyla yan yatan araçtan çıktı.
Aracın kaldırılması için çekici çağrıldı. (İLKHA)
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