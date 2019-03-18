VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 131.500 seviyesinden açıldı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,3 değer kazancıyla 131.500 puandan başladı. Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 400 puan üzerinde, 131.500 seviyesinde dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,73 artışla 131.100 puandan tamamlamıştı. Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve konut fiyat endeksi, Avrupa'da ise dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 seviyesinin direnç, 128.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.