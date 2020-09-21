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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:45:55 -
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.236,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.234,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında, 1.236,00 puandan işlem görüyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 1.241,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişesiyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının pay piyasalarındaki satışları sınırlandırdığını aktaran analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.255 seviyesinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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