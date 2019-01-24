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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 129.800 seviyesinden açıldı

24 Ocak 2019 Perşembe 09:48
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 129.800 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde, 129.800 seviyesinde dengelendi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 129.650 puandan kapatmıştı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yoğun haber ve veri akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 129.700 direnci üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 131.000 seviyesinin gündeme geleceğini aktaran analistler, 126.500'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.

 

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 09:48
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