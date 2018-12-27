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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 114.600 seviyesinden açıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 09:34
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 1 yükselişle 115.600 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 115.600 seviyesinde dengelendi.

Dün, düşük işlem hacmiyle yatay bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,04 azalışla 114.450 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Noel tatili sonrası ABD pay piyasalarında görülen hızlı yükselişlerin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 puanın destek, 115.500 ve 117.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak veriler ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, aralık vadeli endeks kontratında vade sonuna bugünle birlikte 3 işlem günü kaldığını, bu nedenle sert dalgalanmalar görülebileceğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:34
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