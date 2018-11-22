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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 119.200 seviyesinden açıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,13 artışla 119.200 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 100 puan altında, 118.950 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel pay piyasalarındaki tepki alımları ve döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,3 artışla 119.050 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini, teknik açıdan endeks kontratında 117.200 seviyesinin destek, 121.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:40
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