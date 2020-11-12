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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 09:49:54 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.456 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.462,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 1.456 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 4,8 üzerinde 1.453,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,6 yükseldi.

Analistler, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası risk iştahının arttığını ve pay piyasalarında banka hisseleri öncülüğünde alıcılı bir günün yaşandığını söyledi.

Dün yüzde 9'a yakın değer kazanan banka hisselerinin, uzun süre çok yüksek iskonto ile işlem görmesi nedeniyle pozitif seyrinin devam edebileceğine işaret eden analistler, buna bağlı olarak pay piyasalarında yükseliş eğiliminin korunabileceğini vurguladı.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın direnç, 1.430 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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