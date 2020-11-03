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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:41:07 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.243,50 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.245 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde, 1.243,50 puandan işlem görüyor.

Dün küresel piyasalara paralel alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 1.237,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimlerinin piyasaların odağında olduğunu belirterek, dün beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.220 seviyesinin destek, 1.255 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında TÜFE'nin yüzde 2,01 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor.

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