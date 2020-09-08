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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:37:14 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.240,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.241,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.240,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren endeks kontratı, normal seansı 1.237,00 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, küresel risk iştahının devam ettiğini belirterek, dün kapalı olan ABD pay piyasalarında, bugün teknoloji hisselerinin seyrinin takip edileceğini bildirdi.

Geçen haftanın ikinci yarısında teknoloji hisselerinde etkili olan satışların devam etmesi durumunda küresel risk algısının bozulabileceğini ifade eden analistler, bugünün veri takviminde ise Avro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verisinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 seviyesinin destek, 1.240 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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