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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 132.900 seviyesinden açıldı.

19 Mart 2019 Salı 09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 132.900 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 132.900 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,35 artışla 132.875 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri ve Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihaleleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 ve 135.200 seviyelerinin direnç, 130.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:41
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