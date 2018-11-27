VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 120.200 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 75 puan üzerinde, 120.200 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,59 artışla 120.125 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 117.200 seviyesinin destek, 121.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.



