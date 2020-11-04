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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:47:01 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.277 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.275,25 , en yüksek 1.288,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında, 1.277 puandan işlem görüyor.

Dün küresel piyasalara paralel alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 1.278 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD'de 59. başkanlık seçimlerindeki oy sayımının takip edildiğini belirterek, son verilere göre, Trump'ın kritik olarak nitelendirilen bazı eyaletleri kazanması sonrası tahminlerin Trump lehine döndüğünü ancak kesin sonuçların zaman alabileceğini söyledi.

Dün beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, ABD seçimlerinin gündemden düşecek olmasının da pozitif fiyatlamada etkili olduğunu aktardı.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdam ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.265 seviyesinin destek, 1.292 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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