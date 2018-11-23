THY- Euroleague
0553 313 94 23

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 118.800 seviyesinden açıldı

23 Kasım 2018 Cuma 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 118.800 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.770 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 225 puan altında, 118.800 seviyesinde dengelendi.

Dün 117.625 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının neredeyse tamamını telafi eden endeks kontratı, günü yüzde 0,02 azalışla 119.025 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 117.200 seviyesinin destek, 121.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

 

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:36
  1. İstanbul
  2. BIST
  3. Piyasalar
  4. VİOP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bim aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var?
    1. Bim aktüel ürünler kataloğu bu hafta..
    2. Kazadaki sır perdesi aralanıyor!..
    3. GRAFİKLİ - Formula 1'de son durak Abu..
    4. Gram altın güne düşüşle başladı
    5. CarrefourSA’dan "Fırsat Cuması"
    6. Öğretmenin öğrencisinin üzerine içecek..
    7. GÜNCELLEME - Pakistan'da Çin..
    8. Kolombiya'da sokaklar karıştı.....
    9. Dolar/TL 5,2950 seviyelerinde işlem..
    10. Yeşil sahalarda önemli maçlar haftası
    11. Renault Mais Pazarlama Direktörü Timur..
    12. Cumhurbaşkanı Mursi'den uzun süre..
    13. Adana'da terör operasyonu: 16 gözaltı
    14. Beşiktaş Mogaz, Portekiz deplasmanında
    15. Alaattin Çakıcı'nın 9 adamı tutuklandı
    16. Yunanistan'da devlet ile kilisenin..
    17. Bildirimler başladı! Erdoğan 40 adayı..
    18. Döviz kurları
    19. Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 99...
    20. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular