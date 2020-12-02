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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:48:44 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.484,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.482,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.484,00 puandan işlem görüyor.

Dün spot piyasada banka ve ulaştırma hisselerinde yoğunlaşan alımlar öncülüğünde güçlü yükselen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,1 üzerinde 1.486,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki teşvik paketi beklentisiyle risk iştahının arttığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 ve 1.520 seviyelerinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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