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Spor Vincenzo Montella'dan bomba sözler! "Bambaşka Türkiye..." diyerek açıkladı
Spor

Vincenzo Montella'dan bomba sözler! "Bambaşka Türkiye..." diyerek açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 12:48:00 -
Vincenzo Montella'dan bomba sözler! "Bambaşka Türkiye..." diyerek açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya karşılaşmasının ardından futbolcularına, "Çok daha büyük zaferler kazanacağız. Bambaşka bir Türkiye izleteceğiz" şeklinde konuşarak motive etti... Detaylar haberimizde...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Konya dönüşü İstanbul'da kendisini Riva'ya götürecek özel araca binmeden önce uçaktan inen tüm oyuncularının tek tek ellerini sıktı ve bir sonraki buluşmaya kadar neler yapmaları gerektiğini belirten küçük notlar verdi.

İtalyan hoca, futbolcularından ayrılırken şöyle konuştu:

Çok önemli iki maç kazandınız. Ve büyük bir zafer elde ettiniz. Kulüplerinize gittiğinizde bunu daha iyi anlayacaksınız. Bu gecenin tadını doya doya çıkarın. Yakında görüşeceğiz ve bana inanın çok daha büyük zaferlere ulaşacağız. Birlikte çok iş başaracağız. Kısa sürede harika bir aile ortamı oluşturduk. Eksiklerimiz var, bunları giderdiğimizde bambaşka bir Türkiye izlettireceğiz.

Maç öncesi toplantı yaptı

Öte yandan Montella'nın, Letonya maçı sabahında da antrenman sahasında masöründen aşçısına kadar milli takımla ilgilenen herkesin dahil olduğu bir toplantı düzenlediği öğrenildi.
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Tecrübeli çalıştırıcının şu sözleri söylediği bildirildi:

Hırvatistan önünde saygı duyulacak bir mücadele ortaya koyduk ve zoru başardık. Maçı kazanacağınızdan emindim, bunu size de söyledim. Ama emeklerimizin karşılığını almak için Letonya'yı da yenmeliyiz. Hırvatistan maçında sizden istediklerimi harfiyen yerine getirdiniz. Bunun için teşekkür ederim. Bunun Letonya maçında da tekrar edeceğinden şüphem yok. Unutmayın zor bir rakibe karşı oynayacaksınız. Letonya'yı asla küçümsemeyin, daha önce başınıza ne dertler açtığını hatırlayın. Sahada zor anlarımız olacak ama bana inanın bu kısa sürecek. Ve buradan mutlu ayrılacağız.

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