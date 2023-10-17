Vincenzo Montella'dan bomba sözler! "Bambaşka Türkiye..." diyerek açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Konya dönüşü İstanbul'da kendisini Riva'ya götürecek özel araca binmeden önce uçaktan inen tüm oyuncularının tek tek ellerini sıktı ve bir sonraki buluşmaya kadar neler yapmaları gerektiğini belirten küçük notlar verdi.

İtalyan hoca, futbolcularından ayrılırken şöyle konuştu:

Çok önemli iki maç kazandınız. Ve büyük bir zafer elde ettiniz. Kulüplerinize gittiğinizde bunu daha iyi anlayacaksınız. Bu gecenin tadını doya doya çıkarın. Yakında görüşeceğiz ve bana inanın çok daha büyük zaferlere ulaşacağız. Birlikte çok iş başaracağız. Kısa sürede harika bir aile ortamı oluşturduk. Eksiklerimiz var, bunları giderdiğimizde bambaşka bir Türkiye izlettireceğiz.

Maç öncesi toplantı yaptı

Öte yandan Montella'nın, Letonya maçı sabahında da antrenman sahasında masöründen aşçısına kadar milli takımla ilgilenen herkesin dahil olduğu bir toplantı düzenlediği öğrenildi.

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Tecrübeli çalıştırıcının şu sözleri söylediği bildirildi: