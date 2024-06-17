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Spor Vincenzo Montella tartışmalara noktayı koydu
Spor

Vincenzo Montella tartışmalara noktayı koydu

Yeniakit Publisher
2024-06-17 23:43:00 -
Vincenzo Montella tartışmalara noktayı koydu

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella aday kadro seçiminin stratejik olduğunu doğruladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan'a saygı duyduklarını ancak tek amaçlarının kazanmak olduğunu söyledi.

BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Montella, açıklamalarda bulundu.

Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya'da sahaya çıkacak olmanın gurur verici olduğunu belirten Montella, "Türk taraftarların yoğunlukta olması önemli bir sorumluluk. Onların karşısında oynamak gurur verici. Bayrağımızı da gururlandırmamız gereken bir maç. Önceki maçlarımıza baktığınızda belli bir sürede Türkiye’de yaşamış bir insan olarak söylüyorum, kararlılık çok önemli. Oyuncuların başından sonuna kadar mücadele etmesi çok önemli. Tek amacımız kazanmak, iyi oynamak. Yarın akşam da iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz. Çok zor bir takım. Fiziksel oynayabilen bir takım. Yarın ki maçta da bunu göstermek isteyecekler. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Sabırlı olmamız lazım. Dengemizi kaybetmemeliyiz ve sürekli organize halde kalmalıyız. Gürcistan Milli Takımı’na saygım sonsuz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Arda Güler hakkında gelen bir soruya ise, "Bu turnuvaya katılması onun kaliteli oyuncu olduğunu gösterir. Buraya kazanma mantalitesiyle geldi. Bugüne kadar çok istekli bir performans gösterdi. Milli takım için de önemli bir oyuncu." şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella, aday kadro seçimi hakkında, "Bu süreçte bazı oyuncuları dışarıda bırakmak durumunda kaldım. İngiltere’nin Jack Grealish örneği vermiştim. Bazı oyuncular burada olabilir, bazı oyuncular da olmayabilir. Bunun sebebi stratejidir. Oyunun felsefesidir. Bildiğiniz gibi grup aşamasında da buraya gelerek emek vermiş oyuncuları ödüllendirmek istedim. Bazen bazı oyuncuların milli takımda oynaması uzun süre alabilir." değerlendirmesinde bulundu.
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Montella, "Kadro derinliğiniz turnuva için yeterli mi?" sorusuna, "Bizi üzen ve talihsiz sakatlıklar yaşadık. Bizi etkiledi. Futbolda olacak şeyler. Elimizde Ferdi ve Zeki gibi iki önemli güçlü bek oyuncumuz var. İkisi de oynamaya hazır hale geldi ancak bu iki oyuncuyu aynı anda riske etmek istemiyorum." yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, "Karşınızda çok motive bir Gürcistan olacak. Bu sizin için avantaj mı, yoksa dezavantaj mı?" sorusunu, "Futbola çok erken yaşta başlarsınız ve tutku yıllarca sürer. Motivasyon eksikliği mümkün olamaz. Çok fazla motive olmak da sizi engelleyebilir. Sizi bu yolunuzdan alıkoyabilir. Takımı düşünmeliyiz. Önemli bir ülkeyiz. Sorumluluğumuzu düşünmeliyiz. Günün sonunda bir futbol oyunu. Hepimiz bir rüyayı gerçekleştirmek için burayız. Sonuna kadar da gitmeliyiz. Bütün şartlar altında bu hayali gerçekleştirmeliyiz. Hedef gruptan çıkmak, daha sonrasını hep birlikte düşüneceğiz." şeklinde yanıtladı.

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