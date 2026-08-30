Vincenzo Italiano'lu Beşiktaş'ta beklenen bilet kesildi! Libyalı fiyasko ile yollar resmen ayrıldı!
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Siyah-beyazlı yönetimin kadroda düşünmediği ve performansıyla saç baş yoldurtan Al Musrati'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Al Musrati ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, kadroda düşünmediği Libyalı oyuncunun sözleşmesini feshetti.
Beşiktaş, Al Musrati'nin ayrılığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."
Al Musrati, Beşiktaş kariyerinde 38 maça çıktı ve 3 gol attı.