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Spor Vincenzo Italiano'lu Beşiktaş'ta beklenen bilet kesildi! Libyalı fiyasko ile yollar resmen ayrıldı!
Spor

Vincenzo Italiano'lu Beşiktaş'ta beklenen bilet kesildi! Libyalı fiyasko ile yollar resmen ayrıldı!

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Vincenzo Italiano'lu Beşiktaş'ta beklenen bilet kesildi! Libyalı fiyasko ile yollar resmen ayrıldı!

Siyah-beyazlı yönetimin kadroda düşünmediği ve performansıyla saç baş yoldurtan Al Musrati'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Al Musrati ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, kadroda düşünmediği Libyalı oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş, Al Musrati'nin ayrılığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."

Al Musrati, Beşiktaş kariyerinde 38 maça çıktı ve 3 gol attı.

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