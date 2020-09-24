Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı eski futbolcusu Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri, Atatürk Havalimanı Terminali'ne gelen futbolcuyu karşıladı.
Kamerunlu futbolcu, tişörtüyle "Bırakmam Seni" diyerek objektiflere poz verirken, bindiği aracın camından da kartal işareti yaptı.
Aboubakar'ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.