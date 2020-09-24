  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Spor

Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:22:00 -
Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı eski futbolcusu Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri, Atatürk Havalimanı Terminali'ne gelen futbolcuyu karşıladı.

Kamerunlu futbolcu, tişörtüyle "Bırakmam Seni" diyerek objektiflere poz verirken, bindiği aracın camından da kartal işareti yaptı.

Aboubakar'ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında ‘Selefi derneklerin silahlanma’ iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu, Selefi de..
Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü
Dünya

Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü

Rusya'dan gelen görüntüler dünya basınının gündemine oturdu. S-400'ler ve Pantsir-S sistemleri, Su-30 savaşçıları ile birlikte, yoğun füze s..
Yer Diyarbakır: Korku dolu anlar kamerada! Yılanları çekerken bir anda....
Yerel

Yer Diyarbakır: Korku dolu anlar kamerada! Yılanları çekerken bir anda....

Diyarbakır’da yılanların çiftleşme dansını cep telefonuy ile görüntülemeye çalışanlar yılanların bire anda onlara yönelmesiyle büyük şok yaş..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı