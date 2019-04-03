Villarreal'den lider Barcelona'ya çelme! Tam 8 gollü maç İspanya La Liga'nın 30.haftasında lider Barcelona, Villarreal deplasmanında 4-4 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

İspanya La Liga'nın 30.haftasında Barcelona 2-1 öen geçtiği Villarreal deplasmanında 4-4 berabere kaldı. Barcelona bu skorun ardından 70 puanla liderliğini korurken ev sahibi Villarreal ise 30 puanla 17.sırada yer aldı. Barcelona'nın gollerini P.Coutinho, Malcom, Lionel Messi ve Suarez kaydederken ev sahibi Villarreal'in gollerini ise Samuel, Toko Ekambi, Vicente Iborra ve Carlos Bacca kaydetti.

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