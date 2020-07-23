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Spor

Villarreal'de teknik direktörlüğe Unai Emery getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:31:28 -
Villarreal'de teknik direktörlüğe Unai Emery getirildi

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, teknik direktör Unai Emery ile anlaştığını açıkladı.

Villarreal'den yapılan açıklamada, Unai Emery ile 3 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.

Son olarak Arsenal'i çalıştıran 48 yaşındaki İspanyol teknik adam, La Liga'da en son 2013-2016 yıllarında Sevilla'da görev yapmıştı.

La Liga'da sezonu 5. sırada bitiren Villarreal, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

Valladolid'deki sözleşmesi sona eren milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal'e geri dönerken, İspanyol basını Türk futbolcunun başka kulübe transfer olacağını iddia ediyor.

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