  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Villarreal, Valencia'dan Coquelin'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:57:39 -
Villarreal, Valencia'dan Coquelin'i transfer etti

ANKARA (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, Valencia'da forma giyen orta saha oyuncusu Francis Coquelin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Fransız futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İspanyol basını, transferin 8 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini yazdı.

Valencia'nın 2017-2018 sezonunun devre arasında Arsenal'dan transfer ettiği Coquelin, İspanyol ekibiyle 89 maça çıkıp bir gol kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!
Gündem

Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan açıklama geldi...
İsrail'den Türkiye açıklaması
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de ortak oldu. Tel Aviv, Yunanistan'ın tarafından yer alacağını açıkladı. ..
2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı