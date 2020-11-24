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Gündem Villanın çatısında çıkan yangın korkuttu
Gündem

Villanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 04:53:00 -
Villanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Yangın, Sakarya'nın Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir villanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı villanın çatı katı alev aldı.

Alevlere teslim olan çatı büyük paniğe neden olurken durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir facianın önüne geçerek yangını kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangın sonrası villanın çatısında maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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