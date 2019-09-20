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Villadan 100 bin liralık hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Adana'da girdiği villadan 100 bin liralık hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerası görüntüsünden eşkali belirlenerek yakalandı. Yıl içinde hırsızlık suçlarından 4 kez cezaevine girip çıktığı öğrenilen şüpheli tutuklandı

20 Eylül 2019 Cuma 11:10
Villadan 100 bin liralık hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Adana'da girdiği villadan 100 bin liralık hırsızlık yaptığı ileri sürülen ve güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeŞ.A'ya ait villadan aralarında değerli kolsaati ve gümüşlükler ile paranın da olduğu yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yapıldı. 

Ş.A'nın şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, şüphelinin hırsızlık olaylarından emniyette suç kaydı bulunan Uğur E. olduğunu tespit etti.

Villanın bulunduğu sokaktan elarabasıyla geçen şüpheli Uğur E, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

Bu yıl hırsızlık suçlarından 4 kez cezaevine girip daha sonra çıktığı öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 11:10
  1. Adana
  2. Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
  4. sulh ceza hakimliği
  5. kol saati
  6. Gümüşlük

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