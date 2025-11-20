  • İSTANBUL
İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Viktor Osimhen’i geride bıraktı! Afrika’da yılın futbolcusu açıklandı

Paris Saint-Germain'in Faslı oyuncusu Achraf Hakimi, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre Hakimi, oylamada Galatasaray'dan Nijeryalı Victor Osimhen ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak 2025 yılının futbolcusu ödülünü kazandı.

Al Hilal'in Faslı file bekçisi Yassine Bounou ise Afrika'da yılın kalecisi ödülünün sahibi oldu.

