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Dünya Vikinglerden kalma altın küpe bulundu
Dünya

Vikinglerden kalma altın küpe bulundu

Danimarka'da araştırmacılar, 11'inci yüzyıldan kalma altın küpe buldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 15:07:00 - 2021-12-06 15:16:27
Vikinglerden kalma altın küpe bulundu

Küpenin, Danimarka Milli Müzesi'nde sergileneceği ifade edildi. Altın küpenin, İskandinav ülkelerinde daha önce hiç görülmediği belirtildi.

Danimarka Milli Müzesi'nden yapılan açıklamada, Yutland adasının batısındaki Bovling bölgesinde yapılan araştırmada, 11'inci yüzyıldan kalma altın küpe bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "11'inci yüzyıla ait benzersiz altın küpe, İskandinav ülkelerinde daha önce hiç görülmedi ve muhtemelen Bizans imparatoru tarafından korumasındaki bir Viking'e şahsen bağışlandı. Takı Bizans veya Mısır kökenlidir" denildi.

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