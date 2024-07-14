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Gündem Video klip paylaştılar! Türk Polis Teşkilatı'ndan 15 Temmuz mesajı
Gündem

Video klip paylaştılar! Türk Polis Teşkilatı'ndan 15 Temmuz mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-14 22:45:00 -
Video klip paylaştılar! Türk Polis Teşkilatı'ndan 15 Temmuz mesajı

Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin mesaj paylaşıldı.

FETÖ'cülerin ihanetine ilişkin bir video klibin de yer aldığı paylaşımda, "15 Temmuz'un 8. yılında, canlarını ortaya koyarak FETÖ'nün alçak darbe girişimine 'dur' diyen Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz." denildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın mesajı şöyle devam etti:

Devletimizin bekası için meydanları doldurarak silahların ve tankların önünde etten duvar ören tüm vatandaşlarımızla dünyaya bir mesaj verdik: Bir olduk, Türkiye olduk.

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