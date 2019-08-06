Victor Ruiz İstanbul’da
Beşiktaş’ın, yeni transferi İspanyol stoper Victor Ruiz İstanbul’a geldi.06 Ağustos 2019 Salı 18:18
Beşiktaş’ın, yeni transferi İspanyol stoper Victor Ruiz İstanbul’a geldi.
Beşiktaş’ın Villarreal’den kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, bugün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Havalimanında bir grup taraftar tarafından karşılanan Ruiz, beraberindeki siyah-beyazlı yönetici ile kendisini bekleyen araca binerek hava alanından ayrıldı.
Victor Ruiz, yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından, resmi sözleşmeye imzayı atacak.
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