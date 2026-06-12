Avrupa’ya Siyonistler mi ayar veriyor? Sandığa müdahale şüphesi yeni ülkelere sıçradı

Fransa’da martta yapılan yerel seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan İsrailli BlackCore firmasının New York ve İskoçya seçimlerine de müdahalesinden şüphe edildiği bildirildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu ile düzenlediği basın toplantısında konuşan dijital müdahaleler ve dezenformasyonla mücadele kurumu Viginum'un başkanı Marc-Antoine Brillant, konuya ilişkin yürüttükleri çalışmaların neticesinde İsrailli BlackCore firmasının seçimlere müdahalesinin sadece Fransa ile sınırlı kalmadığını kaydetti.

Fransa’da yerel seçimlerde Filistin destekçisi adaylar hakkında dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan İsrailli firma başka ülkelerdeki faaliyetleriyle de gündeme geldi.

Başkan Brillant, İsrailli BlackCore firması için “Ayrıca Angola, Togo, İskoçya seçimleri ve New York'taki 2025 belediye seçimleri gibi diğer ülkeler veya bölgelerde yabancı dijital müdahale operasyonları yürütmek için de kullanılmış gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Brillant, soruşturmanın bu dış müdahaleyi finanse eden aktör veya aktörlere ulaşmayı mümkün kılmadığını belirtti.

Başbakan Lecornu ise BlackCore firmasının faaliyetleri ve karalama kampanyalarının arkasında kimin olabileceğine ilişkin İsrail makamlarından yardım istediklerini söyledi.

Lecornu daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yabancı dijital müdahalenin demokrasiler için giderek büyüyen bir tehdit olduğunu dile getirdi.

Başbakan Lecornu artan müdahale tehdidinin 2027 cumhurbaşkanı seçimleri ve temmuzda Yeni Kaledonya’da yapılacak bölgesel seçimler için de söz konusu olduğunu vurgulayarak, bu tehditler karşısında şeffaflık yolunu seçtiklerini ve konuya ilişkin raporları kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi.

Ayrıca Lecornu, seçimleri çevrim içi müdahalelere karşı korumak için siyasi oluşumlarla birlikte çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

İsrail’in seçimlere müdahalesi

İsrail’in Fransa’daki seçimlere müdahalesi, yakın zamanda yerel seçimler için de gündeme gelmişti.

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.