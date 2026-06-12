  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu‘nun İran korkusu: Nükleer kavgamız olmasa atom bombasını çoktan yapmışlardı Siyasi yalan tescillendi! CHP'nin yıllardır dillerinden düşürmediği "128 milyar dolar" algı operasyonunun koca bir yalan olduğu en yüksek mahkeme tarafından tescillendi! Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği Batman ve Van'da 11 gözaltı! 5 yıllık cinayette düğüm çözüldü! CHP’nin tescillenen yalanına Berat Albayrak’ın avukatından açıklama! Hakikat er ya da geç ortaya çıkar Yeniden ibadete açıldı! Erdoğan: Selimiye Camii tapu senedimizdir Bakan Şimşek "Dezenflasyon süreci devam edecek” Gecikmeye rağmen başaracağız Silivri Belediyesi’ne operasyonda kimler var kimler! Başkan da var, şoför de! Türkiye küresel ticaretin merkez üssü oluyor! Bakan Uraloğlu dünya devlerini kıskandıracak milyar dolarlık projeleri resmen ilan etti! 13 tavukçuya kayyım atanması en çok Dervişoğlu’nu kızdırdı: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil!
Spor İngiltere’ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor…
Spor

İngiltere’ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
İngiltere’ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor…

İngiltere Championship ekiplerinden Southampton, takımdan ayrılan isimleri duyurdu. Galatasaray'dan takıma katılan ve kiralık sözleşmesi sona eren Elias Jelert'in de takıma veda ettiği öğrenildi.

Southampton, yeni sezon öncesinde kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılacak futbolcuları açıkladı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Elias Jelert'in geleceği de netleşti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kiralık sözleşmesi sona eren Elias Jelert'e ek olarak Oriol Romeu, Will Smallbone, Ross Stewart, Alex McCarthy, Joe Aribo, Jamie Jones, Charlie Taylor takımdan ayrıldı.

SOUTHAMPTON'DAN AÇIKLAMA

Southampton'ın açıklamasında, "Kulüp Oriol, Will, Ross, Alex, Joe, Jamie, Charlie ve Elias'ın Southampton formasıyla geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çaba ve özveri için minnettarız. Kariyerlerinde bundan sonraki süreçte kendilerine en iyi dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

JELERT'İN SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray'dan sezon başında kiralanan Elias Jelert'in sözleşmesinde 8.5 milyon euroluk bir satın alma maddesi bulunuyordu. Jelert, geride kalan sezonda 11 maçta süre alırken 1 asist kaydetti. Jelert, 2024'te Galatasaray'a Kopenhag'dan transfer olmuştu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23