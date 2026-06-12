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Gündem İşte dev projenin 8 yıllık karnesi! TANAP tarih yazdı
Gündem

İşte dev projenin 8 yıllık karnesi! TANAP tarih yazdı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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İşte dev projenin 8 yıllık karnesi! TANAP tarih yazdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı gurur dolu paylaşımla, Azerbaycan doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştıran Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) 8. yılına girdiğini ilan etti. Batı güdümlü enerji ambargolarına ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen küresel tetikçilere karşı en büyük ulaştırma kalkanı olan bu dev boru hattının, 2018'den bu yana tek başına Türkiye'ye 39,3 milyar, toplamda ise 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz pompaladığı açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) 2018'den bu yana Türkiye'ye 39,2 milyar, toplamda ise 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıdığını bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliğinin bölge istikrarı ve geleceğine güç katmaya devam edeceğini belirtti.

TANAP'ın enerji arz güvenliğinin en büyük teminatı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembolü, Güney Gaz Koridoru'nun belkemiği TANAP 8 yaşında. 2018'den bugüne kadar ülkemize 39,3 milyar, toplamda ise 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıyan bu dev proje sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da enerji arz güvenliğinin en büyük teminatıdır. 'İki devlet, tek millet' şiarıyla omuz omuza hayata geçirdiğimiz bu işbirliği, bölgemizin istikrarına ve ortak geleceğimize güç katmaya devam edecek."

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