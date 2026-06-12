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Sosyal Medya Seren Serengil’den sosyal medyayı karıştıran hareket! Ölü köpeğini denize soktu
Sosyal Medya

Seren Serengil’den sosyal medyayı karıştıran hareket! Ölü köpeğini denize soktu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Seren Serengil, vefat eden köpeği Tokyo'yu son kez denize götürdü. Köpeğinin cansız bedenini kucağına alarak suyla buluşturan Serengil, sahil kenarında gözyaşları içinde feryat etti.

"Tokyo denizi görünce kopardın, hadi kızım koş" sözleriyle köpeğinin arkasından ağıt yakan Serengil o anları çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Köpeğinin deniz sevgisini bildiği için onu son yolculuğuna uğurlamadan önce bu şekilde vedalaşmak isteyen Serengil'in o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Seren Serengil'in resmi bir evlilik yapıp yapmadığını bilmiyorum. Çocuk bakmak yerine köpek bakmayı tercih eden birinden başka ne beklenir ki...
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