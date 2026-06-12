Seren Serengil’den sosyal medyayı karıştıran hareket! Ölü köpeğini denize soktu
Seren Serengil, vefat eden köpeği Tokyo'yu son kez denize götürdü. Köpeğinin cansız bedenini kucağına alarak suyla buluşturan Serengil, sahil kenarında gözyaşları içinde feryat etti.
"Tokyo denizi görünce kopardın, hadi kızım koş" sözleriyle köpeğinin arkasından ağıt yakan Serengil o anları çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Köpeğinin deniz sevgisini bildiği için onu son yolculuğuna uğurlamadan önce bu şekilde vedalaşmak isteyen Serengil'in o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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