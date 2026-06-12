Provada nefes kestiler: Vatandaşlar büyülendi
Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, Kastamonu'da gerçekleştireceği hava gösterisi öncesinde prova uçuşunu başarıyla tamamladı. Gökyüzünde adeta dans eden jetler, izleyenleri büyüledi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, Kastamonu'da gerçekleştireceği hava gösterisi öncesinde prova uçuşunu başarıyla tamamladı. Gökyüzünde adeta dans eden jetler, izleyenleri büyüledi.
Vatandaşlar Türk Yıldızları'na büyük ilgi gösterdi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 14 Haziran Pazar günü saat 17.00'de, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da gösteri gerçekleştirecek.
Türk Yıldızları timi, gösteri öncesinde Kastamonu'da prova uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları'nı izlemek isteyen atandaşlar provanın yapıldığı Kastamonu Üniversitesi kampüsüne akın etti. Vatandaşlar göz kamaştıran provayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
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