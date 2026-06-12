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Foto - Provada nefes kestiler: Vatandaşlar büyülendi

Vatandaşlar Türk Yıldızları'na büyük ilgi gösterdi.

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Foto - Provada nefes kestiler: Vatandaşlar büyülendi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 14 Haziran Pazar günü saat 17.00'de, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da gösteri gerçekleştirecek.

#3
Foto - Provada nefes kestiler: Vatandaşlar büyülendi

Türk Yıldızları timi, gösteri öncesinde Kastamonu'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

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Foto - Provada nefes kestiler: Vatandaşlar büyülendi

Türk Yıldızları'nı izlemek isteyen atandaşlar provanın yapıldığı Kastamonu Üniversitesi kampüsüne akın etti. Vatandaşlar göz kamaştıran provayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

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