Öte yandan Kars merkeze bağlı Kozluca köyü civarında görülen hortum bölgede endişeye neden oldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortumun yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olduğu öğrenildi. Nadir görülen doğa olaylarından biri olan hortumun herhangi bir can kaybına veya ciddi maddi hasara yol açmadığı öğrenildi.